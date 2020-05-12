İngiliz futbolundan 'Arap sermayesi'ne fren!

12 Mayıs 2020 Salı, 13:34

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’ı satın almak için 350 milyon Euro teklifte bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman önderliğindeki Suudi Arabistan Yatırım Fonu’nun başı çektiği konsorsiyum, satışın gerçekleşmesi için gün sayıyordu. Satışa karşı gelen insan hakları kuruluşları ve ligin yayın ortağı beIN Sports, Premier Lig yetkililerine baskı yapıyordu. Hatta öldürülen muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı da Premier Lig yönetimine satışın durdurulması için çağrıda bulunmuştu.

Suudi Arabistan’ın insan hakları konusundaki sıkıntılarını öne çıkaran insan hakları dernekleri ile korsan yayın nedeniyle Suudi Arabistan yönetimini eleştiren beIN Sports’un, Premier Lig yönetimine yazdıkları mektuplardan sonra yeni bir gelişme daha yaşandı. Guardian’da yer alan habere göre beIN Sports, Premier Lig yetkililerine Suudi Arabistan yönetiminin korsan yayınlara izin verdiği ile ilgili yeni kanıtlar sundu.İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’ı satın almak için 350 milyon Euro teklifte bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman önderliğindeki Suudi Arabistan Yatırım Fonu’nun başı çektiği konsorsiyum, satışın gerçekleşmesi için gün sayıyordu. Satışa karşı gelen insan hakları kuruluşları ve ligin yayın ortağı beIN Sports, Premier Lig yetkililerine baskı yapıyordu. Hatta öldürülen muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı da Premier Lig yönetimine satışın durdurulması için çağrıda bulunmuştu.

Suudi Arabistan’ın insan hakları konusundaki sıkıntılarını öne çıkaran insan hakları dernekleri ile korsan yayın nedeniyle Suudi Arabistan yönetimini eleştiren beIN Sports’un, Premier Lig yönetimine yazdıkları mektuplardan sonra yeni bir gelişme daha yaşandı. Guardian’da yer alan habere göre beIN Sports, Premier Lig yetkililerine Suudi Arabistan yönetiminin korsan yayınlara izin verdiği ile ilgili yeni kanıtlar sundu.

Sunulan kanıtlarda Suudi Arabistan’ın korsan yayınlara engel olmaya çalışmadığı, aksine destekler nitelikte hamlelerde bulunduğu belirtildi. Korsan yayın ile ilgili Suudi Arabistan’da açılan davaların sonuçlanmadığı, Suudi Arabistan yönetiminin de dünyanın en büyük korsan yayıncısı olarak gösterilen BeoutQ’ya yaptırım yapmadığı vurgulandı.

Bütün bu gelişmelerin ardından şu anda incelemeye alınan satış sözleşmesinin, yakın bir zamanda onaylanma ihtimali de ortadan kalktı. Birkaç gün içinde Newcastle United’ın yeni sahibi olması beklenen Mohammed bin Salman, sunulan son kanıtlarla birlikte hayalini bir süre daha ertelemek zorunda kaldı.Sunulan kanıtlarda Suudi Arabistan’ın korsan yayınlara engel olmaya çalışmadığı, aksine destekler nitelikte hamlelerde bulunduğu belirtildi. Korsan yayın ile ilgili Suudi Arabistan’da açılan davaların sonuçlanmadığı, Suudi Arabistan yönetiminin de dünyanın en büyük korsan yayıncısı olarak gösterilen BeoutQ’ya yaptırım yapmadığı vurgulandı.

Bütün bu gelişmelerin ardından şu anda incelemeye alınan satış sözleşmesinin, yakın bir zamanda onaylanma ihtimali de ortadan kalktı. Birkaç gün içinde Newcastle United’ın yeni sahibi olması beklenen Mohammed bin Salman, sunulan son kanıtlarla birlikte hayalini bir süre daha ertelemek zorunda kaldı.