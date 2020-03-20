İngiliz ordusu koronavirüs salgını ile mücadele için 'Kovid Destek Gücü' oluşturdu
Birleşik Krallık ordusuna mensup 20,000 asker, koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla İngiltere sokaklarında, hastanelerinde ve diğer önemli merkezlerde konuşlandırılmak üzere teyakkuza geçirildi.
Daily Mail'in haberine göre, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı (MoD), acil durumlar için yaklaşık 10.000 askerin daha hazır durumda tutulduğunu ve bu rakamın kamu hizmetlerini destekleme çabaları için iki katına çıkarılacağını duyurdu.
Savunma Bakanlığının açıklamasında, "Askerlerimiz, hayati oksijen kaynaklarını taşımak için kullanılan tank sürücü birliklerimizle birlikte destek için hazır olacaklar" ifadeleri yer aldı.
BİLİM ADAMLARI DESTEKLEYECEK
Konuya ilişkin görüşlerini paylaşan Tümgeneral Charlie Sticklan ise "Savunma Bilimi ve Teknoloji Laboratuvarı ve oksijen tankeri sürücülerindeki yüksek vasıflı bilim insanlarımızdan yararlanan Covid Destek Gücü, ülkeyi ihtiyaç duyduğu süre boyunca desteklemek için genel gücün bir parçasını oluşturacak" diyerek, Covid Destek Gücünün çalışma şekli konusunda bilgiler verdi.
Yedek kuvvetlerin çağrılması için Perşembe günü Parlamento'ya bir yazılı bildiri sunulacak.
JOHNSON'A KARŞI HAMLE
Söz konusu hamle, Başkan Boris Johnson'ın daha önce yaptığı ve başkentte virüsün yayılmasını kontrol etmek için “daha fazla ve daha hızlı önlemler” alınması öernsini reddetmesinin ardından geldi
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