İngiliz tarımını özel seferle gelen Doğu Avrupalı işçiler ayakta tutacak
İngiltere'de tarlalarda ve meyve bahçelerinde çalışmak üzere Doğu Avrupa ülkelerinden özel uçuşlarla mevsimlik tarım işçileri taşınıyor.
Air Charter Service'ten BBC'ye yapılan açıklamada, Romanya'dan 150 tarım işçisini taşıyan ilk uçağın Perşembe günü Londra yakınlarındaki Stanstead Havalimanı'ına ineceği bildirildi.
BBC Türkçe'nin haberine göre, Nisan ortası ile Haziran sonuna kadar 6 uçak kaldırılacağı açıklandı.
İngiltere'de tarım ürünleri yetiştirenler, koronavirüs nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamaları yüzünden Doğu Avrupa'dan yeterli sayıda mevsimlik işçi gelemeyeceği için ürünlerin tarlalarda çürüyebileceği uyarısında bulunmuştu.
Üreticiler milyonlarca ton meyve ve sebzenin heba olmaması için bölgesel çapta istihdam kampanyaları düzenleniyor. Ancak bunların talebi karşılayamayacağından korkuluyor.
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