İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6. kez baba oldu
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisinin ardından önceki gün işbaşı yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6. kez baba oldu.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisinin ardından önceki gün işbaşı yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6. kez baba oldu.
Johnson’ın nişanlısı Carrie Symonds’ın bu sabah Londra’daki bir hastanede bir erkek çocuk dünyaya getirdiği bildirildi.
Başbakan Johnson’ın 2018'de biten son evliliğinden 4, evlilik dışı bir ilişkisinden de bir çocuğu bulunuyordu.
İngiliz Başbakan, Covid-19 teşhisi konulduktan sonra semptomlarının ağırlaşması üzerine 5 Nisan’da hastaneye kaldırılmış, ardından yoğun bakıma alınmıştı.
9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkan ve 12 Nisan'da taburcu edilen Johnson'ın iyileşmesi bir ay sürmüş ve önceki gün göreve dönmüştü.
Nişanlısı Symonds da Covid-19 semptomları göstermiş ancak hastaneye ihtiyaç duymadan kendisinin iyileştiği bildirilmişti.
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