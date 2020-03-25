İngiltere Prensi Charles'ın testi pozitif çıktı

25 Mart 2020 Çarşamba, 14:01

İngiliz basının yer alan haberlere göre 71 yaşındaki Galler Prensi Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Semptomları göstermeye başlayan Prens Charles'ın şu anda İskoçya'da bulunduğu ve kendi kendine evinde tecrit uyguladığı belirtiliyor.

Prens Charles'ın tedavisi devam ederken eşi Camilla'nın ise test sonuçlarının negatif çıktığı ancak evden dışarı çıkmadığı belirtildi. Prens Charles'ın testlerinin Aberdeenshire'daki NHS tarafından gerçekleştirildiği belirtilirken, Prens Charles'ın virüsü nereden kaptığının tespit edilemediği ifade edildi.

MONAKO PRENSİ ALBERT DA RİSK ALTINDA

Prens Charles, korona virüsün ortaya çıkmasından sonra birçok etkinliğe katıldı. Londra'daki bir WaterAid etkinliğinde Prens Charles ile karşılıklı oturan Monako Prensi Albert'ın da risk altında olduğu vurgulandı.