İngiltere'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 180 kişi arttı!

30 Mart 2020 Pazartesi, 20:02

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun açıklamasına göre, Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı, son 24 saatte 1228'den 1408'e yükseldi.

Vaka sayısı 5 bin 52 artarak 22 bin 141 olurken en başından bu yana toplam 134 bin 946 kişiye test yapıldı.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASI BEKLENİYOR

İngiliz basınında yer alan haberlerde, yarın istatistiklere hastane dışında hayatını kaybedenlerin de ekleneceği, dolaysıyla toplam ölü sayısının ciddi oranda artmasının beklendiği iddia edildi.

Ülkede kısmi karantina kararı ve diğer önlemlerin etkisi görülmeden önce vakalar ve ölümlerin gelecek 2-3 hafta boyunca artarak devam etmesi bekleniyor

DAHA KÖTÜSÜ BEKLENİYOR

Başbakanı Johnson'ın, ülkedeki her haneye göndereceği mektupla, salgında "işlerin iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini" belirteceği açıklanmıştı.

İngiltere Ulusal Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis ise ülkede ölümlerin 20 binin altında kalmasının "iyi bir sonuç" olacağını söylemişti.