İngiltere’de koronavirüs takip sisteminin denemesi başlıyor
İngiltere’de koronavirüs hastalarını ve salgını takip etmek amacı ile korona takip uygulamasının denemesine başlanıyor.
Koronavirüs salgını nedeni ile zor günler geçiren İngiltere’de salgına karşı yeni bir önlemin hayata geçirilmesi planlanıyor. Kabine Bakanı Michael Gove, bugün yaptığı açıklamada, korona virüs vakalarını geliştirdikleri telefon uygulaması ile takip edeceklerini ifade ederken, takip uygulamasının gelecek hafta Wight Adası’nda denemeye başlayacaklarını duyurdu.
Gove, "Bu hafta takip sistemini pilot olarak Wight Adası’nda deneyeceğiz. Ardından önümüzdeki aylarda ise sistemi ülke geneline yaymayı planlıyoruz’’ ifadelerini kullanırken, bu sistem ile pozitif olan vakalar ile temas eden kişilerin takip edilmesinin kolaylaşacağının altını çizdi. Bakan Gove, sistem sayesinde korona virüs tedbirlerini gevşetmeyi planladıklarını aktarırken, ikinci bir salgın dalgasının da önüne geçmek istediklerini ifade etti. Gove, gelecek hafta Wight Adası’nda yaşayan vatandaşlara takip sistemi uygulamasını akıllı telefonlarına indirmeleri çağrısında bulunacaklarını ifade etti.
İngiltere’de toplam koronavirüs vaka sayısı 186 bin 599’a, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 28 bin 446’ya yükseldi.
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