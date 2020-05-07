İngiltere’nin iade edeceği ekipmanlar, AKP'li kadın kolları üyesinin şirketinden gönderildi

07 Mayıs 2020 Perşembe, 20:14

İngiltere Nisan ayında Türkiye'den alınan 400 bin adet koruyucu önlüğün güvenlik standartlarına uygun olmadığını ve bu nedenle önlüklerin kullanılamayacağını açıkladı. İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Türkiye'den getirilen önlüklerin İngiltere'deki standartları karşılamadığı, önlüklerin bir depoda bekletildiğini yazmıştı. İngiltere hükümeti de önlüklerin kalite kontrol kriterlerini karşılayamadığını açıkladı. Hükümetin önlükler için ödenen ücretin iadesini talep edip etmeyeceği ise bilinmiyor.

100 TL SERMAYE İLE

Koruyucu önlükleri satan Selegna Tekstil şirketinin sahibi Naile Düzen AKP Esenler Kadın Kolları üyesi. Şahıs şirketi olarak İstanbul Ticaret Odası’na 31 Ocak 2020’de kaydı yapılan ve sadece 100 TL sermayesi olan Naile Düzen Selegna Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret şirketi kuruluyor. Şirketin sahibi Naile Düzen olarak görülüyor.

Ticaret Sicil Gazetesi’nin 4 Mart 2020 tarihli nüshasında önce Turan Dişli Makinalar Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nde isim değişikliği yapılarak bu şirket Selegna Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret olarak değiştiriliyor. Turan Dişli Makinalar Sanayi isimli şirketin sahibi Şenol Kaya 200 bin TL’lik tek payını Naile Düzen’e devrediyor. Ticaret sicil kayıtlarına göre 4 Mart’ta Naile Düzen ihracat yetkisi olan şirket ile İngiltere’ye 400 bin adet koruyucu önlük üreterek 22 Nisan’da üzerinde Türkiye Cumhuriyeti’ne ait ibareler olan ürünleri teslim ediyor.

Naile Düzen Selegna Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret ismi ile kurulan sermayesi 100 TL olan şirket ile Selegna Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Şirketi aynı adreste faaliyet gösteriyor.