İngiltere’ye gönderilen tıbbi yardım malzemeler için AKP'li kadın kolları üyesi şirket kurdu

07 Mayıs 2020 Perşembe, 20:14

Türkiye'nin İngiltere'ye gönderdiği koruyucu önlükleri satan Selegna Tekstil şirketinin sahibi Naile Düzen, AKP Esenler Kadın Kolları üyesi çıktı. Şirketin İstanbul Ticaret Odası’na 31 Ocak 2020’de kaydının yapıldığı ve sadece 100 TL sermayesi olduğu öğrenildi . Naile Düzen Selegna Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret şirketinin sahibi Naile Düzen olarak görülüyor.

Ticaret Sicil Gazetesi’nin 4 Mart 2020 tarihli nüshasında önce Turan Dişli Makinalar Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nde isim değişikliği yapıldı ve bu şirket Selegna Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret olarak değiştirildi. Turan Dişli Makinalar Sanayi isimli şirketin sahibi Şenol Kaya 200 bin TL’lik tek payını Naile Düzen’e devretti.

Ticaret sicil kayıtlarına göre 4 Mart’ta Naile Düzen, ihracat yetkisi olan şirket ile İngiltere’ye 400 bin adet koruyucu önlük üreterek 22 Nisan’da üzerinde Türkiye Cumhuriyeti’ne ait ibareler olan ürünleri teslim etti.

Naile Düzen Selegna Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret ismi ile kurulan sermayesi 100 TL olan şirket ile Selegna Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Şirketi aynı adreste faaliyet gösteriyor.

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Türkiye'den getirilen önlüklerin İngiltere'deki standartları karşılamadığını ileri sürmüştü. Ancak bu iddialar bugün Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yalanlandı.

Öte yandan Birleşik Krallık Ankara Büyükelcisi Dominick Chilcott da resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla İngiliz medyasının ortaya attığı iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.











