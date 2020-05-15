İnsan sağlığına zararlı olan pestisitler Türkiye'de kullanılıyor

15 Mayıs 2020 Cuma, 11:00

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sebze ve meyvelerin doğada zarar görmeden yetişmesi, yaşam alanlarındaki bakteri ve mikropların temizlenmesi veya dezenfekte edilmesi amacıyla kullanılan ancak yararından çok zararı olduğu için çoğu ülkede kullanımı yasaklanan pestisitleri, Tarım ve Orman Bakanlığı’na yönelttiği yazılı soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

CHP Milletvekili Gürer, önergesinde, “Tarımda insan ve doğa için zararı nedeniyle yasaklanan Pirimiphos methyl, Iprodione,Chlorpyrifos methyl Jmidacloprid, Chlomıequat chloride, Buprofezin, Omethoate, Dimethoate,Tau-Fluvalinate, Carbendazim ürünlerde varlığı yapılan bir araştırmada saptanmıştır. İnsan ve doğa canlılarına zararı bilinen bu pestisitler piyasada satılmakta ve kullanılmaktadır. Bakanlığın ürün denetimlerinde pestisitli ürünleri saptayamamasının nedenleri nelerdir?” şeklinde soru yöneltti.

Gürer’in önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Pirimifos-methyl, Chlorpyrifos-methyl, Imidacloprid, Burofezin, Dimethoate, Tau-fluvalinate ve Chlormeguat Chloride aktif maddelerin bugün itibariyle ülkemizde ruhsatlı olduğunu belirtti.

Bakan Pakdemirli, Avrupa Birliğinde yasaklanmış olan bu aktif maddelerden Pirimifos-methyl, Chlorpyrifos-methyl ve Dimethoate aktif maddelerinin ülkemiz koşulları göz önünde bulundurularak yasaklanması veya kısıtlanması hakkında çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

AB ÜLKELERİNDE VE TÜRKİYE’DE YASAKLANAN PESTİSİTLER

Bakan Pakdemirli, Iprodione ve Carbendazim aktif maddelerin ise Avrupa Birliğinde olduğu gibi ülkemizde de yasaklanarak kullanımın sonlandırıldığını açıkladı.

Önerge sahibi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, genellikle tarım alanlarında kullanılan ancak dezenfektan olarak da kullanıldığı bildirilen pestisitlerin, sebze ve meyvelerin doğada zarar görmeden yetişmesi için kullanıldığına dikkat çekerek, “Ancak bunların bazılarının yararından çok zararının olduğu tespit edilmiştir. Nitekim çoğu AB ülkesi, bu pestisitlerin bazılarının kullanımını yasaklamıştır. Etken maddesinin içinde zararlı olan pestisitlerin yanı sıra. Kullanım yanlışlığına bağlı olarak insan sağlığını tehdit eden pestisitlerin varlığı da bilinmektedir. AB ülkelerinin yıllar önce kullanımını yasakladığı bu kimyasallardan bazıları için ülkemizde yasaklanma veya kısıtlı kullanım çalışmaları halen devam etmektedir. Doğanın ve insan sağlığının daha fazla zarar görmemesi için bu kimyasalların kullanımının bir an önce yasaklanması gerekmektedir” dedi.