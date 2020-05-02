İnsanlar ve köpekler!
Buruk ve dokunaklı bir roman olan Dost, hem bir aşk hikâyesi hem bir delilik öyküsü hem de bir iyileşme anlatısı. Düşünce yüklü olduğu kadar eğlenceli de bir roman olan Dost, arkadaşlık, iyileşme ve insanlarla köpekler arasındaki bağlar üzerine zarif bir anlatı.
“Bütün evin köpek kokuyor, diyor ziyarete gelen birisi. İcabına bakacağımı söylüyorum.
Bunu da o kişiyi bir daha asla davet etmeyerek yapıyorum.” Romandan...
Sigrid Nunez’in romanı Dost’un isimsiz kadın anlatıcısı, aynı zamanda
hocası da olan en samimi erkek arkadaşının beklenmedik bir şekilde intihar etmesiyle
acılı bir yas sürecine girer ve arkadaşının kısa süre önce sahiplendiği Danua
cinsi yaşlı köpeğini de evine almak zorunda kalır. Üstelik kirada oturduğu
dairede sözleşme gereği köpek bakamayacağını yıllar önce kabul etmiştir.
Birlikte yas tutarken birbirini tanımaya da çalışan bu iki canlının
öyküsü Dost. Genelde hayvan insan, özeldeyse köpek-insan ilişkilerini ele alan,
bu ilişkilerin edebiyat ve kültürdeki temsillerini, yazarlığa ve edebiyat
camiasına içkin çatışmalarla bir arada irdeleyen, buruk ve dokunaklı bir roman.
Hem bir aşk hikâyesi hem bir delilik öyküsü hem de bir iyileşme... Arkadaşlık,
iyileşme ve insanlarla köpekler arasındaki bağlar üzerine zarif bir anlatı.
Dost / Sigrid Nunez / Çeviren: Ayça Sabuncuoğlu / Kafka Kitap / 192 s.
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