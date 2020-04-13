Instagram canlı yayınları artık internet tarayıcısından izlenebilecek

13 Nisan 2020 Pazartesi, 16:02

Kovid-19 salgını sırasında Instagram akışlarını telefondan izleyemeyenler artık Instagram canlı akışlarını, internet üzerinden görüntülenebilir hale geldi.

Değişiklik hakkında bir duyuru yapılmadı ancak birçok kullanıcı canlı Instagram akışlarının internet tarayıcısı üzerinden görüntülenebildiğini fark etti. Büyük ekrandaki Instagram Canlı izleme deneyimi, telefondakine benziyor ve iki kişilik akışları destekliyor. Akışı büyük ekranda izlediğinizden, metinler ekranın yarısını kaplamıyor.

Masaüstünden yayın başlatmanıza izin verilmiyor, yani Instagram'ın diğer web tabanlı canlı akış hizmetlerine rakip olmak gibi bir amacı yok. Salgın nedeniyle evinde kalan şarkıcı ve ünlüler yeni özellikle hayranlarına daha rahat ulaşabilecek.

Kaynak: CHIP online