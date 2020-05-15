Instagram'dan kullanıcıların işine yarayacak yeni özellik

15 Mayıs 2020 Cuma, 13:37

Başta sanatçılar ve ünlüler olmak üzere birçok kişi, sevenleri ve izleyicileriyle iletişimlerini sürdürebilmek için Instagram'ın canlı yayın özelliğini kullanmaya başladı. Bu sayede bu kişilerin kitleleri ve sevenleriyle aralarına mesafe girmesini önlemek isteyen Instagram, yeni özellikler üzerinde çalışmaya ve kullanıcılarını mutlu etmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte ortaya çıkan siber zorbalık konusunda önemli adımlar atan sosyal medya devi Instagram, bu tarzdaki girişimleri engelleyecek 3 yeni özelliğini duyurmuştu. Özellikle takipçi sayısı çok olan kullanıcılar için oldukça yararlı olacak bu özellikler, kullanıcılar tarafından beğeniyle karşılanmıştı. Görünüşe göre Instagram, bu özelliklerle yetinmeyecek.

Instagram, resmi Twitter hesabından yaptığı yeni bir paylaşımla özellikle fazla takipçiye sahip kullanıcılarını mutlu edecek yeni bir özelliğini daha duyurdu. Bugünden itibaren devreye girecek olan özellik şimdiden birçok kullanıcı tarafından beğenildi.

Gelecek güncelleme sayesinde özellikle artık dünya genelindeki müzisyenler, canlı yayın üzerinden soru/cevap yayını gerçekleştiren yayıncılar ve daha birçok kullanıcı, yaptıkları canlı yayınları 24 saatten uzun süre arşivleyebilecek. Böylelikle takipçiler içeriklere daha kolay bir şekilde yeniden ulaşabilecekler.

Instagram tarafından yapılan duyuruya bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Yeni özelliği kullanabilmek için uygulamanın en güncel sürümüne geçiş yapmanız gerektiğini belirtelim. Ayrıca uygulamanın Android ve iOS sürümlerini aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz. Instagram'ın sunduğu yeniliklerden memnun musunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.



Kaynak: Webtekno