iPhone'dan yeni sürpriz: SE 2 tanıtıldı!
Apple, yeni iPhone SE modelini tanıttı. 2016 yılında çıkarılan ilk iPhone SE modelinin yeni versiyonu olan telefon özellikleriyle tepe seviye modellere kafa tutuyor. Özellikle çip konusunda iPhone 11 Pro'nun beyni kullanılması cihazı ön plana çıkaran farklar arasında. Peki yeni iPhone SE Türkiye satış fiyatı ne kadar? İşte iPhone SE teknik özellikleri ve fiyatı hakkında bilgiler...
Teknoloji devi Apple’ın yeni model telefonu iPhone SE tanıtıldı. Yeni iPhone SE’nin teknik özellikleri oldukça dikkat çekiyor. İşlemci, çip, kamera, hafıza ve tasarım konusunda oldukça başarılı görünen yeni iPhone SE’ye talebin fazla olacağı tahmin ediliyor. İşte Apple’ın yeni orta seviye modeli iPhone SE teknik özellikleri ve Türkiye fiyatı…
YENİ İPHONE SE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
4.7 inç Retina HD ekrana sahip olan iPhone SE dayanıklı cam ve alüminyum tasarımıyla dikkat çekerken, üç farkı renk (Siyah, Beyaz, Kırmızı) seçeneği ve 64 GB 128 GB 256 GB kapasite seçenekleriyle satışa sunuldu.
EKRAN
- Retina HD ekran
- IPS teknolojisine sahip 4.7 inç (diyagonal) geniş ekran LCD Multi-Touch
- 326 ppi yoğunlukta 1334 x 750 piksel çözünürlük
- 1400:1 kontrast oranı (tipik)
- True Tone ekran
- Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3)
- Haptic Touch
- 625 nit maksimum parlaklık (tipik)
- Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama
- Ekran Yakınlaştırma
- Ulaşılabilirlik
ÇİP
- A13 Bionic çip Üçüncü nesil Neural Engine
- Suya, Sıçramalara ve Toza Dayanıklılık
- 60529 sayılı IEC standardı kapsamında IP67 derecesi (30 dakikaya kadar maksimum 1 metre derinlik)
KAMERA
- 12 MP Geniş kamera
- ƒ/1.8 diyafram
- 5 kata kadar dijital zoom
- Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi'ne sahip Portre modu
- Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı
- Optik görüntü stabilizasyonu
- Altı bileşenli lens
- Yavaş Senkron özelliğine sahip LED True Tone Flash
- Panorama (63 megapiksele kadar)
- Safir kristal lens kapağı
- Focus Pixels özelliğine sahip otomatik netleme
- Fotoğraflar ve Live Photo'lar için geniş renk yelpazesiyle çekim
- Fotoğraflar için yeni nesil Akıllı HDR
- Gelişmiş kırmızı göz düzeltme
- Otomatik görüntü stabilizasyonu
- Seri çekim modu
- Fotoğraflara konum bilgisi ekleme
- Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG
VİDEO KAYDI
- Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı
- Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı
- Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı
- Saniyede 30 kareye kadar video kaydı için
- genişletilmiş dinamik aralık
- Videolar için optik görüntü stabilizasyonu
- 3 kata kadar dijital zoom
- LED True Tone Flash
- QuickTake video
- Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği
- Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı
- Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)
- Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video kaydı
- 4K video kaydederken 8 MP fotoğraf çekme
- Videoyu oynatırken yakınlaştırma
- Kaydedilebilen video biçimleri: HEVC ve H.264
- Stereo kayıt
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