iPhone'dan yeni sürpriz: SE 2 tanıtıldı!

15 Nisan 2020 Çarşamba, 19:44

Teknoloji devi Apple’ın yeni model telefonu iPhone SE tanıtıldı. Yeni iPhone SE’nin teknik özellikleri oldukça dikkat çekiyor. İşlemci, çip, kamera, hafıza ve tasarım konusunda oldukça başarılı görünen yeni iPhone SE’ye talebin fazla olacağı tahmin ediliyor. İşte Apple’ın yeni orta seviye modeli iPhone SE teknik özellikleri ve Türkiye fiyatı…

YENİ İPHONE SE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

4.7 inç Retina HD ekrana sahip olan iPhone SE dayanıklı cam ve alüminyum tasarımıyla dikkat çekerken, üç farkı renk (Siyah, Beyaz, Kırmızı) seçeneği ve 64 GB 128 GB 256 GB kapasite seçenekleriyle satışa sunuldu.

EKRAN

Retina HD ekran



IPS teknolojisine sahip 4.7 inç (diyagonal) geniş ekran LCD Multi-Touch



326 ppi yoğunlukta 1334 x 750 piksel çözünürlük



1400:1 kontrast oranı (tipik)



True Tone ekran



Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3)



Haptic Touch



625 nit maksimum parlaklık (tipik)



Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama



Ekran Yakınlaştırma

Ulaşılabilirlik



ÇİP

A13 Bionic çip Üçüncü nesil Neural Engine

Suya, Sıçramalara ve Toza Dayanıklılık

60529 sayılı IEC standardı kapsamında IP67 derecesi (30 dakikaya kadar maksimum 1 metre derinlik)

KAMERA

12 MP Geniş kamera



ƒ/1.8 diyafram



5 kata kadar dijital zoom



Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi'ne sahip Portre modu



Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı



Optik görüntü stabilizasyonu



Altı bileşenli lens



Yavaş Senkron özelliğine sahip LED True Tone Flash



Panorama (63 megapiksele kadar)



Safir kristal lens kapağı



Focus Pixels özelliğine sahip otomatik netleme



Fotoğraflar ve Live Photo'lar için geniş renk yelpazesiyle çekim



Fotoğraflar için yeni nesil Akıllı HDR



Gelişmiş kırmızı göz düzeltme



Otomatik görüntü stabilizasyonu



Seri çekim modu



Fotoğraflara konum bilgisi ekleme



Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG

VİDEO KAYDI

Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı

Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı

Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı

Saniyede 30 kareye kadar video kaydı için

genişletilmiş dinamik aralık

Videolar için optik görüntü stabilizasyonu

3 kata kadar dijital zoom

LED True Tone Flash

QuickTake video

Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği

Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı



Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)



Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video kaydı



4K video kaydederken 8 MP fotoğraf çekme



Videoyu oynatırken yakınlaştırma



Kaydedilebilen video biçimleri: HEVC ve H.264



Stereo kayıt



