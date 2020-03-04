Irak'ta koronavirüsten ilk ölüm

04 Mart 2020 Çarşamba, 11:13

Irak Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Irak’ın Süleymaniye kentinde koronavirüs (Covid-19) teşhisi koyulan 70 yaşındaki bir hastanın yaşamını yitirdiği belirtildi. Hayatını kaybeden hastanın hangi ülkeleri ziyaret ettiğinin henüz bilinmediği bildirildi.

Öte yandan, Irak’ta koronavirüs teşhisi koyulan vaka sayısının 32 olduğu bilgisi paylaşıldı.

