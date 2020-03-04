Irak'ta koronavirüsten ilk ölüm
Irak'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.
Irak Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Irak’ın Süleymaniye kentinde koronavirüs
(Covid-19) teşhisi koyulan 70 yaşındaki bir hastanın yaşamını yitirdiği
belirtildi. Hayatını kaybeden hastanın hangi ülkeleri ziyaret ettiğinin henüz
bilinmediği bildirildi.
Öte yandan, Irak’ta koronavirüs teşhisi koyulan vaka sayısının 32 olduğu bilgisi paylaşıldı.
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