Irak'ta sular durulmuyor: Hükümet karşıtı eylemler yeniden başladı

10 Mayıs 2020 Pazar, 17:21

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, hükümet karşıtı göstericiler yeniden sokağa indi.

Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı'nda hükümet karşıtı çok sayıda kişi, yeni kurulan Mustafa el-Kazımi hükümetindeki bakanlıkların liyakata değil, partiler arasındaki bölüşmeye göre seçilmesine tepki gösterdi.

Eylemdekiler güvenlik güçlerinin kurduğu bariyerleri aşmak isteyince polis, tazyikli su ve göz yaşartıcı gazlar ile müdahale etti.

Benzer eylemlerin ülkenin güneyindeki kentlerde de düzenlendiği bildirildi.

Kazımi hükümeti 4 gün önce kurulmuştu.

Irak'ta geçen ekim ayında patlak veren ve güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu onlarca kişinin öldürüldüğü hükümet karşıtı gösterilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilmişti.

TÜM GÖSTERİCİLER SERBEST KALACAK

Irak yargısı, ülkede bir süredir devam eden hükümet karşıtı gösterilerde tutuklanan eylemcilerin tamamının serbest bırakılmasına karar verdi.

Irak Yüksek Yargı Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin çağrısı üzerine tüm mahkemelere göstericilerin serbest bırakılması için talimat verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Anayasa'nın 38'inci maddesine göre gösteri hakkı serbest ancak bunun yasalara, devlet müessesesi ve kişilere karşı aykırılık içermemesi gerekiyor" ifadesi kullanıldı.

Başbakan Kazımi, dün, başkanlık ettiği ilk bakanlar kurulu toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında, geçen ekim ayında patlak veren sokak gösterilerinde eylemcilerin öldürülmesinden sorumlu olanların cezalandırılacağını söylemişti. Başbakan Kazımi, eli kana bulaşanlar dışında tutuklu bulunan tüm göstericilerin serbest bırakılması ve bunun için yargıyla iş birliği talimatı verdiğini dile getirmişti.

NE OLMUŞTU?

Irak'ta geçen ekim ayında patlak veren eylemlerde güvenlik güçlerinin ve bazı silahlı çetelerin saldırıları sonucu onlarca kişi öldürülmüştü. Halkın yolsuzluk ve yoksulluk karşısında gerçekleştirdiği hükümet karşıtı eylemler aylarca sürmüş; gösterilere koronavirüs salgını nedeniyle ara verilmişti.

(EVRENSEL)