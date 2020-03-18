İran: Ölü sayısı 3 milyonu geçebilir

18 Mart 2020 Çarşamba, 12:57

3,5 MİLYON KİŞİ HAYATINI KAYBEDEBİLİR

İran'daki Şerif Teknik Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanlarınca hazırlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) raporunda, "karantina uygulanmaması ve insanların virüsle mücadele konusunda yetkililerin açıkladığı talimatları dikkate almaması durumunda virüs nedeniyle 3,5 milyon kişinin hayatını kaybedebileceği" belirtildi.

Ülkenin en saygın eğitim kurumlarından Şerif Teknik Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ali Naki Meşayihi başkanlığındaki akademisyenlerden oluşan bilim heyetince hazırlanan rapor, "Tinn" haber sitesinde yayınlandı.

Raporda, koronavirüsün İran'daki olası etkilerine ilişkin 3 senaryo ileri sürüldü.

KARANTİNA UYGULANIRSA ÖLÜ SAYISI 12 BİN

İlk ve en iyi senaryo "karantinanın tam anlamıyla uygulanması ve halkın, virüsten korunmak için açıklanan talimatlara harfiyen uyulması halinde" yaşanacakları anlatıyor.

İnsanların yüzde 80 oranında birbirlerinden izole edildiği bu senaryoya göre, salgının zirvede olacağı nisan ayının ilk

Ancak karantina uygulamasının eksik yapılması ve insanların temas seviyesinin yüzde 50'lerde olması durumunu içeren 2'nci senaryoya göre ise salgının zirvede seyredeceği nisan ayı sonları için vaka sayısının 300 bin, ölü sayısının da 110 bin civarında olması bekleniyor.

KARANTİNA UYGULANMAZSA ÖLÜ SAYISI 3,5 MİLYON

En kötüsü olan 3'üncü senaryoda ise karantina uygulanmaması ve insanların virüsten korunmaya yönelik talimatları dikkate almamaları durumunda yaşanacaklar ele alınıyor. Toplum sağlığının daha kötüye gideceği öngörülen bu senaryoda, virüsün yayılma hızının yüzde 65 seviyelerinde olması bekleniyor.

Bu durumda salgının zirveye çıkma süresinin mayısın son günlerine kadar uzayacağı ve vaka sayısının yaklaşık 4 milyon, ölü sayısının ise 3 milyon 500 bin civarında gerçekleşeceği ifade ediliyor.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı. İran Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 988'e yükseldiğini, vaka sayısının ise 16 bin 169 olduğunu açıklamıştı.