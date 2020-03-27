İran Sağlık Bakanlığı açıkladı: Ölü sayısı 2,378’e çıktı

27 Mart 2020 Cuma, 13:55

İran Sağlık Bakanlığı sözcüsü Kianoush Jahanpour, İran’da koronavirüs salgınından dolayı yaşamını yitirenlerin sayısının bugün itibariyle 2,378’e yükseldiğini ve son 24 saat içinde 144 İranlının koronavirüse bağlı olarak yaşamlarını yitirdiğini duyurdu.

Jahanpour, devlet televizyonuna verdiği demeçte ayrıca, hastalığa bağlı teyit edilen toplam vaka sayısının 2.926 ek vaka ile 32.332'ye yükseldiğini ve hastaların 2.893'ünün kritik durumda olduğunu sözlerine ekledi.