İran’da 27 kişi koronavirüsten korunmak için içtikleri sahte alkolden öldü

09 Mart 2020 Pazartesi, 14:00

İran merkezli İSNA haber ajansı, Huzistan iline bağlı Ahvaz kentinde, sahte etil alkol tüketerek zehirlenen 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 218 kişinin hastanede tedavi altına alındığını bildirdi. Bu kişilerden bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Tahran’ın batısında bulunan Kerec kentinde de 7 kişinin sahte alkol nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Sahte alkolden her iki şehirde de bazı kişilerin görme yetisini kaybettiği aktarıldı.

ESKİ MİLLETVEKİLİ VE KOMUTAN ÖLDÜ

İran’da eski milletvekili ve Birlik Partisi Genel Sekreteri Muhammed Rıza Rahçemeni koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dört dönem milletvekilliği yapan Rahçemeni, daha önce İran Refah Örgütü Başkanlığını da yapmıştı. Bugün ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun eski komutanlarından Ferzad Tenzori koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Tenzori, daha önce Devrim Muhafızları’nda siyasi işlerden sorumluydu.

İran Ulusal Kriz Yönetim Kurumu Başkanı İsmail Neccar’da da koronavirüs tespit edildi. Durumunun iyi olduğu açıklanan Neccar’ın, hastaneden taburcu edilerek evinde karantina altına alındığı bildirildi.

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi.

70 BİN MAHKUMA EV İZNİ

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, koronavirüsle mücadele kapsamında 70 bin mahkuma ev izni verileceğini söyledi. İran Yargı Erki'ne bağlı "mizanonline" haber sitesine göre, Yargı Erki Yüksek Şura toplantısında konuşan Reisi, mahkumların toplumsal güveni zedelememeleri kaydıyla yeni tip koronavirüse zemin oluşturan hastalıklara sahip 70 bin mahkum için ev izni talimatı verdi. Söz konusu mahkumlarla ilgili resmi işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesini isteyen Reisi, ev izni şartlarına ilişkin ayrıntılara ise değinmedi.

237 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 237'ye, vaka sayısının ise 7 bin 161'e yükseldiği açıklanmıştı.