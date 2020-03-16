İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İran’ın güneyinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Hemir ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Tahran Üniversitesi Sismoloji merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hemir ilçesinin Ruyder kasabası olan 5,4 büyüklükteki deprem, yerel saatle 01.34’te kaydedildi.
Depremin 16 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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