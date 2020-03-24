İran'da 6 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti
İran'da 6 yaşında bir çocuğun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Kuzey Horasan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Kuzey Korasan eyaletinde şu ana kadar 189 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, bu hastalardan 19'unun yaşamını yitirdiği aktarılırken 6 yaşındaki bir çocuğun da Kovid-19 kurbanlarından olduğu ifade edildi.
Kovid-19 tedavisi gören 99 kişinin ise iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği kaydedildi.
VİRÜSÜN EN KÜÇÜK KURBANI 3 YAŞINDA
Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkmasının ardından kısa sürede dünyada küresel salgına yol açan Kovid-19'un risk grubunu yaşlıların oluşturduğu söylense de doktorlar, hastalığın çocuklara da bulaşabildiğini ve bağışıklık sistemi zayıf çocuk ve gençlerde ölümcül sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.
İran Sağlık Bakanlığı, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 67, hastalığa yakalananların yaş ortalamasının da 54 olduğunu, virüse yenik düşen en küçük kurbanın ise aynı zamanda lösemi hastası 3 yaşında bir çocuk olduğunu açıklamıştı.
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