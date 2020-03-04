İran'da bu kez bakan koronavirüse yakalandı
İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin de yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı.
Corona virüs dünya genelinde can almaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 91 bini geçti, 3 bini aşkın kişi corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin de yeni tip corona virüse yakalandığı açıklandı.
İRAN'DA BAKAN RIZA RAHMANİ CORONA'YA YAKALANDI
İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin de yeni tip corona virüse yakalandığı açıklandı.
Daha önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar ve 23 milletvekilinin de Corona virüse yakalandığı açıklanmıştı.
İran'ın önde gelen din adamlarından, eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
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