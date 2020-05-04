İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 6 bin 277'ye yükseldi
İran'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 74 artarak 6 bin 277'ye yükseldi.
İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte ülke genelinde 74 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Böylece toplam can kaybının 6 bin 277'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1223 artarak 98 bin 647'ye ulaştığı bilgisini verdi.
Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 676'sının durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 79 bin 397 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
İran'da Covid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.
Video Haberler
- İçtiği kolonyadan öldü
- Antalya otogarında hareketlilik
- 'Saldırıdan kurtulabilirdi bu yüzden meşru müdafaa yok'
- Yer: İzmir... Villada dolapta saklanırken yakalandılar!
- Özkan, Erdoğan'ın konuşmasındaki ayrıntıyı yakaladı
- Siverek’te trafikte solladığı için öldürüldü
- İş beklerken bir yandan da çay satmaya çalıştı
- Canlı yayında koronavirüse yakalandığını söyledi
- Ekmek kuyruğunda birbirlerine girdiler
- Öğrenciyle diyaloğu konferansa damga vurdu!