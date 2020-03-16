İran'da koronavirüs nedeniyle 129 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 129 kişi artarak 853'e yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
16 Mart 2020 Pazartesi, 13:52

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 129 kişi artarak 853'e yükseldi.

İran'da koronavirüs vaka sayısı ise 14 bin 991'e çıktı.




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