İran'da koronavirüs nedeniyle 129 kişi daha hayatını kaybetti
İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 129 kişi artarak 853'e yükseldi.
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 129 kişi artarak 853'e yükseldi.
İran'da koronavirüs vaka sayısı ise 14 bin 991'e çıktı.
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