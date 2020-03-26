İran’da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 2 bin 234’e yükseldi

26 Mart 2020 Perşembe, 13:11

Çin’de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle İran’da bilanço artıyor. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur yaptığı açıklamada, korona virüs nedeniyle ölü sayısının 2 bin 234’e, toplam vaka sayısının 29 bin 406’ya yükseldiğini bildirdi.



Son 24 saat içerisinde 157 ölümün kayda geçtiğini aktaran Cihanpur, 2 bin 389 kişinin korona virüs testlerinin de pozitif sonuç verdiğini belirtti.



Cihanpur ayrıca, ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 10 bin 457 kişiye ulaştığını ifade etti.

