İran’da Kovid-19 vaka sayısı 90 bini geçti!
Koronavirüs salgınından en çok etkilenen Orta Doğu ülkelerinden biri olan İran'da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı. İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada vaka sayısı 89 bin 328'den 90 bin 481'e çıktı.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kianush Cihanpur, koronavirüs ile ilgili güncel verileri kamuoyuna duyurdu.
Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde ülke genelinde koronavirüsten dolayı 60 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, toplam ölüm sayısının 5.710’a çıktığı aktarıldı.
Devlet televizyonunda yayınlanan açıklamada, koronavirüs vaka sayısının da 90 bin sınırını geçtiği belirtildi. Güncel verilere göre ülkedeki toplam koronavirüs vaka sayısı oranı 90 bin 481’e çıktı.
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