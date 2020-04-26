İran’da Kovid-19 vaka sayısı 90 bini geçti!

26 Nisan 2020 Pazar, 13:18

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kianush Cihanpur, koronavirüs ile ilgili güncel verileri kamuoyuna duyurdu.

Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde ülke genelinde koronavirüsten dolayı 60 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, toplam ölüm sayısının 5.710’a çıktığı aktarıldı.

Devlet televizyonunda yayınlanan açıklamada, koronavirüs vaka sayısının da 90 bin sınırını geçtiği belirtildi. Güncel verilere göre ülkedeki toplam koronavirüs vaka sayısı oranı 90 bin 481’e çıktı.