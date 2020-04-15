İrem Su'nun babası infaz düzenlemesine isyan etti!

15 Nisan 2020 Çarşamba, 16:48

Yeni infaz düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle 90 bin hükümlünün tahliyeleri başladı. 2019'un Mart ayında trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın ölümüne sebep olan kişi de cezasının kesinleşmesinin ardından tahliyeden yararlanacağı öğrenildi.

“SİZ AFFETSENİZ ALLAH SİZİ AFFETMEYECEK”

Twitter hesabından paylaşım yapan Baba Akkaya, kızının ölümüne neden olan kişinin de tahliye olmasına atıfla “Kızımın katili salıveriliyor; edeceğim beddua sözlere sığmaz. Siz mi doğurdunuz, beşiğini mi salladınız, sabahlara kadar başını mı beklediniz. Yoksa yoğun bakımda kapısının önünde bekleyen siz miydiniz, nasıl affedersiniz? Siz affetseniz Allah sizi affetmeyecek" dedi.

NE OLMUŞTU?

Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencisi 19 yaşındaki İrem Su Akkaya'nın yaşamını yitirdiği kazada, tutuklu sanık uzman çavuş Emre Esmer'e 9 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti. Kazadan sonra 1,92 promil alkollü çıkan Emre Esmer karar öncesi "Pişmanım" demişti.