İrfan Değirmenci'den Fatih Portakal'a çağrı: Ana haberi birlikte sunabiliriz
Halk TV ana haber spikeri İrfan Değirmenci, RTÜK tarafından 3 kez yayın durdurma cezası alan Fatih Portakal'a çağrı yaptı
RTÜK tarafından sunduğu ana habere 3 kez yayın durdurma cezası verilen Fatih Portakal'a, İrfan Değirmenci'den destek ve çağrı geldi.
Twitter'dan çağrı yapan Değirmenci, şu ifadeleri kullandı:
"Fox Haber'in Rtük cezası, yayın durdurma, ne vakit uygulanırsa sevgili Fatih Portakal bil ki burada da bir haber stüdyosu var. Arzu edersen Halk Ana Haber'i birlikte sunabiliriz"
Fox Haber'in Rtük cezası, yayın durdurma, ne vakit uygulanırsa sevgili @fatihportakal bil ki burada da bir haber stüdyosu var. Arzu edersen Halk Ana Haber'i birlikte sunabiliriz.— irfan Değirmenci (@degirmencirfan) April 16, 2020
NE OLMUŞTU?
RTÜK Üst Kurulu tarafından yapılan son toplantıda Fatih Portakal'ın sunduğu ana haber programına 3 kez yayın durdurma cezası verilmişti.
Portakal'ın CHP'li belediyelerin yardımlarının engellenmesine, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın siyasallaşmasına ve tüm devletlerin yoksullaştığına yönelik tespitleri 'ihlal' olarak değerlendirilmişti.
RTÜK Üyesi Taşcı, kararın hukuki değil 'siyasi' olduğunu vurgulamıştı.
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