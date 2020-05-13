İş Bankası’ndan çiftçilere “El Birliği Destek Paketi”

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 11:40

Türkiye İş Bankası, COVID-19 salgını nedeniyle ülke ekonomisine destek olmak adına yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Tarım sektörüne yönelik geliştirilen “Çiftçilerimiz ile El Birliği Destek Paketi” kapsamında; uygun faiz oranlarıyla kredi desteğinden İmece Kart ile tarımsal elektrik ve tarımsal sulama ödemelerinde ilave faizsiz dönem avantajına, İmece Kart limitlerinin arttırılmasından sigorta ve bireysel emeklilik ürünlerinde ek avantajlara kadar pek çok fayda sunuluyor.

60 AY VADE

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, “Kuruluşumuzdan bugüne sadece refah günlerinde değil, zorlu zamanlarda da ülkemiz ekonomisinin büyüyüp gelişmesine katkı sağlamaya tüm gücümüzle devam ediyoruz. Pandemi dönemi bize tarımın nasıl vazgeçilmez olduğunu ve ne kadar stratejik bir sektör olduğunu bir kere daha göstermiş oldu. Çiftçilerimizin işletme sermayesi konusunda artan finansman ihtiyaçları dikkate alınarak ‘Çiftçilerimiz ile El Birliği Destek Paketi’ni oluşturduk. Bu kapsamda 60 aya kadar vade ve 250 bin TL’ye kadar uygun faiz oranlarıyla kredi desteği sağlıyoruz. Ayrıca üreticilerimiz, 30 Haziran 2020’ye kadar maksimum 18 ay vadeli ve 25 bin TL tutarındaki kredi için teminat kolaylıklarından faydalanabilecekler. Söz konusu krediye sadece gerçek kişi çiftçi müşterilerimiz başvurabilecek. Yine bu döneme özgü olarak üreticilerimizin kullandıkları İmece Kart limitlerini artırdık. Ayrıca İmece Kartlar ile yapılacak tarımsal elektrik ve tarımsal sulama ödemelerinde 31 Mayıs 2020’ye kadar devam edecek şekilde ilave 1 ay ilave faizsiz dönem avantajı sunduk. Tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Söz konusu pakete bankanın iştirakleri Anadolu Hayat Emeklilik ve Anadolu Sigorta da katkı sağlıyor. Destek Paketi kapsamında, 5 Haziran 2020’ye kadar Anadolu Hayat EmeklilikÇiftçilere Özel Emeklilik Planlarında 250 TL’ye kadar ilave katkı payı ve 100 TL değerine kadar Petrol Ofisi Positive Card akaryakıt kartı avantajından yararlanmak mümkün. Buna ek olarak, üreticiler 6 Haziran 2020’ye kadar düzenletecekleri Bireysel Sağlık, Tamamlayıcı Sağlık, Birleşik Kasko, Modüler Konut ve Yeni Nesil Konut poliçelerinde Anadolu Sigorta’nın bu döneme özel olarak sunduğu yüzde 5-yüzde 35 arasında değişen ek indirimlerden faydalanabilecekler.

“Çiftçilerimiz ile El Birliği Destek Paketi”ne tüm İş Bankası şubelerinden ve ücretsiz tarım uygulaması İmeceMobil üzerinden de başvurulabiliyor.