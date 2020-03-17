İş insanı Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den tutuklandı

17 Mart 2020 Salı, 09:19

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Azeri iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu'nun polisteki sorgusu tamamlandı.

Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Adliyesi'ne çıkarılan Gurbanoğlu, savcılık sorgusunun ardından FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.



Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, hakimlik sorgusunun ardından ''FETÖ üyesi olmak'' suçlamasıyla tutuklandı.

Asker kökenli Mübariz Mansimov Gurbanoğlu dünyanın en büyük denizcilik şirketlerinden biri olan Palmali Grubu’nun kurucusu. 2007’de Türkiye vatandaşı olan Azerbaycan asıllı Palmali Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın ortak olduğu BMZ Denizcilik’ten üç tanker kiralamasıyla adını duyurmuştu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan ve kayınbiraderinin 2014’te satın aldığı Tuzla Tankercilik de Palmali’ye çalışıyordu. Sadece Erdoğanlar değil AKP döneminde ihale zengini olan iş insanlarından, eski bakanlardan Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar’ın oğluna kadar şirketlerin Mansimov’la bağlantısı bulunuyordu. Tolga Ağar milletvekili seçildikten sonra Gurbanoğlu ile iş ilişkilerini kestiğini açıklamıştı.

2011 yılında Bodrum Yat Lima-nı’nı da Jefi Kamhi’den 42 milyon dolara satın alıp, 100 milyon dolar yatırımla Yalıkavak Marina’yı hayata geçiren Gurbanoğlu, 2013-2014’te Türkiye’nin en zengin 10 iş insanından biri olarak gösteriliyordu. 2015 yılında da Forbes’ın dünyanın en zengin 500 iş insanı listesine girdi. Geçen ay hakkında FETÖ soruşturması başlatıldığı yönündeki iddialara sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile tepki göstermişti. Gurbanoğlu, “Beni terörle, FETÖ ile ilişkide ve casuslukta yalandan itham ederek üzerime suç atmak istiyorlar. Bana FETÖ’cü demektense kendinize, geçmişinize ve çocuklarınızın nerde eğitim aldığına bakın. Hukuku, adaletsizliği parayla almaya kalkıyorlar. Benim eski satılmış çalışanlarımı, bazı hâkimleri, devlet adamlarını satılan mal gibi almışlar. Onlar da mal gibi paranın kulu olmuş, ne şeref kalmış ne de namus. Bir zamanlar o hocanın peşinde koşanlar şimdi bana saçma, akıl almaz iftiralarla geliyorlar... Sizin sonunuzu ise ben hiç düşünemiyorum” ifadelerini kullanmıştı.