İş Sanat’ta konser oldu ama koronavirüs sanatı zorluyor

Dünyanın en iyi orkestralarından biri olan Royal Concertgebouw Orkestrası üyelerinden kurulan Camerata Royal Concertgebouw, 10 Mart Salı akşamı B. Herrmann, “Yaylılar için "Psycho Suit”; S. Barber Yaylılar için "Adagio" ve W.A. Mozart Senfoni no. 40” eserlerini baş kemancı Daniel Rowland yönetiminde seslendirdiler

Topluluk programı hazırladıkları şef/solist Behzod Abduraimov dendiğine göre bel fıtığı nedeniyle gelemediği için Beethoven’in “Piyano Konçertosu” nu konsere son anda dahil olan İstanbul Resitalleri dizi konserlerinden tanıdığımız piyanist Jean-Efflam Bavouzet solistliğinde ve yönetiminde çalındı. Koronavirüs nedeniyle gelecek konseri iptal olan Bavouzet, neşesinden bir şey kaybetmeden, konçertodan uzunca bir bis de yaptı.

Hem Abduraimov’un son anda çıkan rahatsızlığı hem birinci kornistlerinin virüs nedeniyle uçak kalkmadığı için İtalya’dan gelememesi yerine (İstanbul da yokmuş gibi) Bilkent Senfoni’den kornist getirilmesi, hele de yüksek birlikteliğe alışık olan topluluğun Mozart Senfoni’yi şefsiz çalmak zorunda kalmaları gibi sorunlar, topluluğu tanımak adına her türlü tersliği göze alan izleyiciden çok, sanatçıları üzdü.

Bir gün önce de Ulusal Bask Orkestrası’na İspanya’dan kargo uçağının zamanında kalkmaması nedeniyle Cem Mansur bizim orkestralardan enstrüman bulmuş, ancak ikinci yarıda kendi sazlarına kavuşmuşlardı. Notre Dame de Sion lisesinin düzenlediği Orchestra’ Sion Uluslararası Piyano Yarışması konserlerinde iptal yok ama İtalyan ve Çinli jüri üyeleri kendi arzularıyla çekilmişlerdi. Sanatçılar da sanatseverler de her türlü değişiklik ihtimaline açık, takipte.

Virüs nedeniyle her alanda olduğu gibi konser ve gösterilerde de giderek artan sıkıntı ve iptaller oluyor. Böyle günlerde, her türlü üretim sektöründe olduğu gibi her ülkenin kendi sanatçılarının olmasının kıymeti daha da anlaşılıyor.