Işın Karaca ve sevgilisi 14 gün kuralına uymadı

17 Mart 2020 Salı, 10:44

Işın Karaca ile müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu, geçtiğimiz haftalarda Amsterdam'a tatile gitmişti. Tatilinden döndükten sonra 14 günlük karantinada kalma kuralına uymadı.

Karaca’nın kurala uymaması sosyal medyada da tepkilere neden oldu.