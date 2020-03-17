Işın Karaca ve sevgilisi 14 gün kuralına uymadı
Şarkıcı Işın Karaca, sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile Amsterdam'dan döndü. Ancak çift, koronavirüs için uygulanması gereken 14 günlük karantina kuralına uymadı. Karaca’nın kurala uymaması sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Işın Karaca ile müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu, geçtiğimiz haftalarda Amsterdam'a tatile gitmişti. Tatilinden döndükten sonra 14 günlük karantinada kalma kuralına uymadı.
Karaca’nın kurala uymaması sosyal medyada da tepkilere neden oldu.
Video Haberler
- El yıkamak tek çözüm değil! Peki başka ne yapılmalı?
- Koronavirüs için önlem almıştı! Canlı yayında bayıldı
- Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandığını duyurdu
- Kaza anı kamerada: Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı!
- Salgının nedeni evlilik dışı ilişki ve eşcinsellikmiş
- Ünlü sunucu açıkladı: Korona pozitif
- Ünlü sunucu karantinadan böyle seslendi
- Çorum'da bir kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altında
- Tutuklu gazeteciler için kampanya: Haberin var mı?
- Salgına yakalananlar için uyardı