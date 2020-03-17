Işın Karaca ve sevgilisi 14 gün kuralına uymadı

Şarkıcı Işın Karaca, sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile Amsterdam'dan döndü. Ancak çift, koronavirüs için uygulanması gereken 14 günlük karantina kuralına uymadı. Karaca’nın kurala uymaması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

cumhuriyet.com.tr
17 Mart 2020 Salı, 10:44

Işın Karaca ile müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu, geçtiğimiz haftalarda Amsterdam'a tatile gitmişti. Tatilinden döndükten sonra 14 günlük karantinada kalma kuralına uymadı.

Karaca’nın kurala uymaması sosyal medyada da tepkilere neden oldu.


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