04 Mart 2020 Çarşamba, 15:13

İstanbul Barosunun Şişli’de bulunan binasında düzenlenen etkinlik, istiklal marşının okunmasıyla başladı. İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Avukat Nazan Moroğlu ve çok sayıda avukatın katılımıyla gerçekleşen panelde konuşan Tarihçi- yazar Osman Selim Kocahanoğlu,

“ 3 Mart devrim yasaları için sadece İstanbul Barosunun etkinlik yapmasını değil Türk Barolar Birliğin’inde panel düzenlemesini isterdim. Ne yazık ki Türk Baralor Birliği’nin böyle bir gayesi yoktur. 3 Mart 1924’te Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atıldı.

Halifelik kaldırıldı; Şeriye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı ve Tevhidi Tedrisat Yasası kabul edildi. Devrimin tek lideri Mustafa Kemal’dir. Hilafetle Cumhuriyet beraber gidemez. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir rejim yok. Mustafa Kemal Paşa Cumhuriyetin ilanından sonra Cumhuriyetle hilafetin bağdaşmayacağını biliyordu. En kısa zamanda Atatürk hilafeti kaldırarak,devrim gerçekleştirdi. İslam dünyasına gelmiş ilk devrimci Mustafa Kemal’dir” diye konuştu.

‘ORTAK AKIL, BUDALILIKTIR’

Gazetemizin yazarı Özdemir İnce, 21 yıldır gazetecilik yaptığını söyleyerek“ Bizleri gerçek Cumhuriyetçiler yetiştirdi. Öğretmenlerimiz Cumhuriyeti çok iyi kavrayan ve anlatan insanlardı. Devrimci olmak için hiç gayret sarf etmedim. Ailemde bana bir baskı yapmadı. Şiir beni politikaya sürükledi. Anayasayı sürekli yanında taşırım aynı bir hukukçu gibi. Anayasayı okurken devrim yasalarını koruyan maddeyi farkettim. Anayasanın 174 maddesi hakkında ilk yazı yazan benimdir. Türkiye’de devrim yasaları üzerine kitap ve yazılar yazdım. Aydın, karanlığı ve karanlıkta gören kişidir. Ortağı yoktur. Son zamanlarda ortak akıl diyorlar. Aklı olan kimse, aklını başkasıyla kullanmaz. Ortak akıl budalılıktır. Dil doğru düzgün kullanılmazsa iş biter. Devrim yasaları çıkmasaydı Türkiye, İslam Devleti olurdu” ifadelerini kullandı.

‘YAŞASIN CUMHURİYET’

Gazetimizin yazarı Doç. Dr. Barış Doster ise “ Ne mutlu bize ki Cumhuriyetçiler olarak tarihin doğru yerinde duruyoruz. Ben ve Özdemir İnce Uğur Mumcu’nun gazetesinde yazarak onun bayrağını düşürmemeye çalışıyoruz. Günümüzde Cumhuriyete çullanan ayyaş diyenler ne tarih ne siyaset ne de iktisat bilmiyorlar. Tarihin yanlış yerinde duranlar ve tarihi bilmeyenler bunların hiçbirini bilmiyor. Mustafa Kemal Paşa iktisat, siyaset tarih konusunda dört dörtlüktür. Atatürk hayatımın çoğunu cephelerde geçirmesine rağmen 4 bin ciltlik kitap okumuştur. Ona laf edenler kesinlikle bu kadar kitap okumamıştır. Bir tek adam, bir tek devrimci, lider vardır ki herkese 1 Ulusal kurtuluş perspektifi sunmuştur, 2 herkesin vatanın her yerinden sorumlu olduğunu öğretmiştir ve 3 kurulacak Cumhurşyetin Ulusal egemenliğe dayanan laik ve çağdaş bir cumhurşyet olduğunu belli etmiştir. Bu devrimci Gazi Mustafa Kemal Paşadır. Yaşasın Cumhuriyet. “