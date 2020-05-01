İsmail Saymaz’ın programına son verildi

01 Mayıs 2020 Cuma, 18:23

Gazeteci- Yazar İsmail Saymaz’ın BEST FM’deki “Bunu Ben De Söylerim” programı sonlandırıldı. Saymaz, Twitter hesabından olayı duyururken, dinleyicilerine de teşekkür etti.

Saymaz 17 Mart günü de Hürriyet gazetesinden ayrılmıştı.