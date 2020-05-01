İsmail Saymaz’ın programına son verildi

Gazeteci İsmail Saymaz’ın BEST FM’deki “Bunu Ben De Söylerim” programı sonlandırıldı. Saymaz, Twitter hesabından olayı duyururken, dinleyicilerine de teşekkür etti.

cumhuriyet.com.tr
01 Mayıs 2020 Cuma, 18:23

Gazeteci- Yazar İsmail Saymaz’ın BEST FM’deki  “Bunu Ben De Söylerim” programı sonlandırıldı. Saymaz, Twitter hesabından olayı duyururken, dinleyicilerine de teşekkür etti.

Saymaz 17 Mart günü de Hürriyet gazetesinden ayrılmıştı.


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