İspanya koronavirüsle mücadele kapsamında tüm özel hastaneleri kamulaştırdı
İspanyol hükümeti, koronavirüsün yayılmasını yavaşlatma amacıyla ülke çapındaki tüm özel hastane ve özel sağlık hizmeti sağlayıcılarını kamulaştırdı.
İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, ülkede koronavirüs salgını nedeniyle ölen kişi sayısının bir günde iki katına sıçramasının hemen ardından ülke çapındaki tüm özel hastane ve özel sağlık hizmeti sağlayıcılarının kamulaştırıldığını duyurdu.
TIP ÖĞRENCİLERİ HİZMETE ALINDI
Daily News'in haberine göre Illa ayrıca, dördüncü sınıf tıp fakültesi öğrencilerinin, ülke çapında sağlık hizmetlerine yardımcı olmak için hizmete alındıklarını söyledi. Sağlık bakanı ayrıca tıbbi ekipman üreten şirketleri de hükümete yardımcı olmaya çağırdı.
İspanya geçen hafta okullar ve diğer kamusal alanları kapattı ve vatandaşları yiyecek veya ilaç alışverişi yapmadıkları sürece evde kalmaya çağırdı.
İspanya Başbakanı Pedro Sánchez yaptığı açıklamada, İspanyol hükümetinin tüm vatandaşlarını koruyacağını ve salgını olabildiğince yavaşlatmak için doğru yaşam koşullarını temin edeceğini belirtti.
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