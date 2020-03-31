İspanya ve İran’da koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı yükseldi

İspanya ve İran’da koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı yükseldi. İspanya'da 849 kişi, İran'da ise 141 kişi daha yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
31 Mart 2020 Salı, 12:54

Koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı İspanya’da 849 artarak 8 bin 189’a yükselirken, İran’da ise 141 kişi artarak 2 bin 898’e yükseldi.


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