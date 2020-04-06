İspanya'da koronavirüs vakası görülmeyen tek yer : Zahara de la Sierra kasabası

06 Nisan 2020 Pazartesi, 14:57

Yaklaşık 3 haftadır karantina altında bulunan ve Avrupa'daki en fazla koronavirüsü vakasının bulunduğu İspanya'da Kovid-19'a rastlanmayan tek bölge Zahara de la Sierra kasabası.

Tek katlı beyaz evleri, zeytin ağaçları ve bin 400 kişilik nüfusuyla Zahara de la Sierra kasabası, İspanya'da koronavirüsünün giremediği tek yer.

Sevilla ile Cebelitarık arasında kalan küçük Endülüs kasabası, Orta Çağ'dan kalma mekanlarıyla turistlerin de uğrak yeri. Ancak koronavirüs salgının İspanya'da baş göstermesinden bu yana getirilen karantina uygulaması, kasabaya virüsün girmesini engelledi.

İspanya hükümeti 14 Mart’ta ülkeyi karantina altına alırken, temel ihtiyaçlar dışında vatandaşların evde kalmasını isteyen Zahara Belediye Başkanı Santiago Galvan, kasabanın 5 girişinden 4’ünü kapatarak turistlerin kasabaya girişini engelledi. Belediye Başkanı Galvan, “Güvenlik nedeniyle almaktan çekinmediğimiz bir karardı. Polis ve sivil muhafızların yardımıyla uyguladık” dedi.

Zahara Belediye Başkanı Santiago Galvan, 1 polis tarafından korunan kasabanın kalan tek giriş noktasına gelen her aracı çamaşır suyu ve dezenfektanlarla da yıkattığını belirtti. Ayrıca 3 günde bir sabah erken saatlerinde 10 kişilik bir grup kasaba sokaklarını dezenfekte ediyor. Yerel bir işletme, bölge sakinlerinin dışarı çıkmaması için yiyecek ve tıbbi malzeme gibi diğer ürünlerin teslimi için 2 görevli çalıştırıyor.

OHAL FONUNU KULLANIYOR

Kasaba ayrıca, yerel işletmeler ve serbest meslek sahiplerinin elektrik, su ve vergilerini karşılamak için olağanüstü hal (OHAL) fonunu kullanıyor.

Ayrıca her Cuma akşamı Belediye Başkanı Galvan bir belediye aracını evlerinde sıkılan halka destek olmak için sokak sokak gezdirerek müzik yayını yaptırıyor. Başkan Galvan, kasabanın işletmelerine kendi başına yardım etmeye devam edemeyeceğini, yerel veya ulusal hükümete başvurmak zorunda kalacağını belirterek, “Bu devam ederse bir çeşit finansal akciğere ihtiyacımız olacak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan İtalya'dan sonra en yüksek ölüm oranının kaydedildiği İspanya'da corona virüsü nedeniyle ölü sayısı 12 bin 641, vaka sayısı ise 131 bin 646 olarak açıklandı.