İspanya'da sayı 3 bin 434'e yükseldi
İspanya'da yeni tip koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 434'e yükseldi.
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 738 artışla 3 bin 434'e çıktı.
İspanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, geride kalan 24 saat içerisinde 738 kişinin Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiği, toplam can kaybının 3 bin 434'e çıktığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, 39 bin 673 olan toplam vaka sayısının da 7 bin 937 artarak 47 bin 610'a ulaştığı kaydedildi.
Tedavi edilen hasta sayısına ilişkin bir bilgi verilmedi.
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