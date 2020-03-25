İspanya'da sayı 3 bin 434'e yükseldi

25 Mart 2020 Çarşamba, 13:54

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 738 artışla 3 bin 434'e çıktı.

İspanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, geride kalan 24 saat içerisinde 738 kişinin Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiği, toplam can kaybının 3 bin 434'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 39 bin 673 olan toplam vaka sayısının da 7 bin 937 artarak 47 bin 610'a ulaştığı kaydedildi.

Tedavi edilen hasta sayısına ilişkin bir bilgi verilmedi.