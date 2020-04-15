İspanya’da son 24 saatte koronavirüsten 523 ölüm

15 Nisan 2020 Çarşamba, 12:48

İspanya’da bir günde 523 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 18 bin 579’a yükseldi. Ülkede koronavirüs tespit edilen toplam vaka sayısı ise 177 bin 633’e ulaştı.