İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 812 kişi daha hayatını kaybetti
İspanya'da yeni tip koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 812 artarak 7 bin 340'a çıktı.
İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 812 kişi daha hayatını kaybetti
İspanya'da yeni tip koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 812 artarak 7 bin 340'a çıktı.
Dünya genelini etkileyen corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bini, virüs bulaşan kişi sayısı 720 bini geçti, iyileşenlerin sayısı ise 152 bin oldu.
Reuters'ın Sağlık Bakanlığı’ndan aktardığı bilgilere göre İspanya’da ölü sayısı 24 saatte 6 bin 528’den 7 bin 340'a yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 85 bin 195’e ulaşarak 81 bin 470 kayıtlı vaka bulunan Çin’i geçti.
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