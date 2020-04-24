İspanya'dan iyi haber: Son 1 ayın en düşük seviyesi!

24 Nisan 2020 Cuma, 13:52

Koronavirüsün en çok can kaybına yol açtığı üçüncü ülke olan İspanya'da, son 24 saatteki veriler kamuoyuna duyuruldu. Reuters'ın Sağlık Bakanlığı'ndan aktardığı bilgilere göre, günlük can kaybı sayısı üç gün artmasının ardından nihayet düşüş gösterdi.

21 Nisan'da 430, 22 Nisan’da 435 ve dün 440 olarak açıklanan ölü sayısı bugün 367 olarak kayıtlara geçti. Reuters’ın haberine göre bu ülkede son 1 aydaki en düşük rakam.

2 NİSAN’DA ZİRVE YAPMIŞTI

Son rakamlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 157'den 22 bin 524’e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 6 bin 740 artarak 213 bin 24’ten 219 bin 764’e ulaştı.

İspanya'da günlük can kaybı sayısı 2 Nisan'da rekor kırarak 950'ye kadar çıkmıştı.