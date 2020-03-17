İspanya'nın koronavirüs raporu: 500'e yükseldi

17 Mart 2020 Salı, 19:46

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 11 bini geçtiği, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 500'e yükseldiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 vakası sayısının 11 bin 178'e çıktığını ifade etti. İspanya'da düne kıyasla Kovid-19'dan ölümlerde 191, vaka sayısında da yaklaşık 2 bin artış oldu. Bu rakamlar, salgın sürecinde İspanya'da bir gün içinde kaydedilen en yüksek artış rakamları oldu.



İspanya Başbakanı Başkanı Pedro Sánchez, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulamaya alınacak ekonomik ve sosyal paketler için 200 milyar avro kaynak aktarılacağını açıkladı. Sınırların kapatılması yönünde alınan kararın uygulamaya konulduğu İspanya'da asker ve polisin sınır kontrollerine başladığı ve yalnızca İspanya vatandaşları ile oturma izni olanların ülkeye girişine izin verildiği ifade edildi.