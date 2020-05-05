İsrail: Virüse karşı antikor geliştirdik

05 Mayıs 2020 Salı, 14:09

Koronavirüs salgınında 16 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edilen ve 237 insanın yaşamını yitirdiği İsrail’den flaş bir açıklama geldi.



İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, İsrail Biyolojik Araştırmalar Enstitüsü’nün koronavirüse karşı bir antikor geliştirdiğini duyurdu. İsrail Biyolojik Araştırmalar Enstitüsü’nü ziyaret eden Bennett, bilim insanlarının virüse karşı antidotunu geliştirdiğini söyledi. Bağışıklık sistemine destek vererek enfeksiyonu yok etmeyi amaçlayan proteinlerin, hastanın vücudundaki virüsü nötralize ettiğini dile getiren Bennett bu süreç hakkında detay vermedi.

Bennett, bu tedavi yönteminin ne zaman hazır olacağını ya da henüz insanlar üzerinde test edilip edilmediğine dair bir açıklama yapmadı.

'GELİŞTİRME SAFHASI TAMAMLANDI'

İsrail devlet televizyonu Kann diplomasi muhabiri Amichai Stein'a göre, İsrail Savunma Bakanlığı ve Biyolojik Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan ortak açıklamada, Corona virüse saldıran ve etkisiz hale getirebilen bir antikorun bulunmasının çok yakın olduğu öne sürüldü. Stein'a göre, geliştirme safhası tamamlandı, üretim için adaylar aranıyor.

