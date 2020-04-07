İstanbul Esenyurt'ta bir apartmanda doğalgaz patlaması: Yaralılar var

07 Nisan 2020 Salı, 16:21

Edinilen bilgilere göre patlama, Esenyurt Piri Reis Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. 10 katlı binanın 2’inci katındaki dairede şiddetli bir patlamanın etkisilye 3 kişi yaralandı.

Bölgeye sevk edilen İGDAŞ ekipleri de gaz akışını kesti. İlk incelemelere göre patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu belirtildi.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Esenyurt Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesindeki bir binanın doğalgaz tesisatında saat 16.15’te henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldiği belirtildi.

Olay yerine güvenlik, İGDAŞ, itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, "Alınan ilk bilgilere göre olayda yaralanan 3 kişi, ambulans ile çevredeki hastanelere nakledilmiştir. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.