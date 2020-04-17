İstanbul İstatistik Ofisi: Mart ayında vergi gelirleri yüzde 52,5 düştü

17 Nisan 2020 Cuma, 12:45

Özel tüketim vergisinin genel bütçe gelirleri içindeki payı yüzde 34, vergi gelirleri içindeki payı ise yüzde 37 olurken, en yüksek vergi artışı yüzde 52 ile tütün mamüllerinde yaşandı. Türkiye’deki Kurumlar Vergisi mükelleflerinin yüzde 37,9’unun yer aldığı İstanbul’da, son bir yılda, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi sayısı arttı.

TOPLAM VERGİ GELİRİNİN YÜZDE 44,7’Sİ İSTANBUL’DAN

İstanbul’da, 2020 yılının ilk 3 ayında toplanan vergi hasılatı, Merkezi Yönetim Bütçesinde yer alan toplam vergi gelirinin yüzde 44,7’sini oluşturdu. İstanbul’da toplam 78,8 milyar TL vergi toplanırken, Merkezi Yönetim Bütçesindeki toplam vergi hasılatı, 176 milyar TL oldu.

ŞUBAT AYINA GÖRE YÜZDE 52,5 DÜŞTÜ

Genel bütçe gelirleri kapsamında, İstanbul’da Mart ayındaki vergi geliri Şubat ayına göre yüzde 52,5 oranında azalarak 15,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, Merkezi Yönetim Bütçesinde yer alan vergi gelirlerindeki azalma ise yüzde 48,5 oldu. 2019 yılında ise Mart ayında Şubat ayına göre hem İstanbul hem de Merkezi Yönetim vergi gelirlerinde yüzde 29 azalış gözlenmişti.

EN YÜKSEK VERGİ ARTIŞI, TÜTÜN MAMÜLLERİNDE

İstanbul’da, Mart ayında, özel tüketim vergisinin genel bütçe gelirleri içindeki payı yüzde 34, vergi gelirleri içindeki payı ise yüzde 37 oldu. Özel tüketim vergileri içinde bir önceki aya göre, en yüksek artış yüzde 52 ile tütün mamullerinde yaşanırken, kolalı gazozlar kaleminde yüzde 49,4 oranında düşüş gözlendi. Türkiye’de ise Mart ayında, özel tüketim vergisinin genel bütçe gelirleri içindeki payı yüzde 30 iken, vergi gelirleri içindeki payı yüzde 36 olarak gerçekleşti.

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ ARTTI

İstanbul’da, gelir vergisi mükellefi sayısı son bir yılda yüzde 3,2; kurumlar vergisi mükellefi sayısı yüzde 5,5 artarken, Gayri Menkul Sermaye İradı faal mükellef sayısı yüzde 1,1 oranında azaldı. Mart ayı itibariyle 1 milyon 982 bin 541 gelir vergisi, 864 bin 999 kurumlar vergisi mükellefi bulunuyor. KDV faal mükellefi sayısı ise 2 milyon 787 bin 303 olarak kaydedildi. Gayri Menkul Sermaye İradı faal mükellef sayısı 732 bin 720, basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi sayısı ise 789 bin 110 oldu.

Türkiye’deki Kurumlar Vergisi mükelleflerinin yüzde 37,9’u İstanbul’da faaliyetlerini sürdürüyor. Mart ayı verilerine göre ülkemizdeki Katma Değer Vergisi faal mükelleflerinin yüzde 29,5’i, gelir vergisi mükelleflerinin yüzde 26’sı, Gayri Menkul Sermaye İradı mükelleflerinin ise yüzde 35,6’sının İstanbul’da yer alıyor.