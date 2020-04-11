İstanbul Tabip Odası: Bunun adı 'salgın' yönetimi değil 'algı' yönetimi
İstanbul Tabip Odası, İçişleri Bakanlığı'nın 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından yaptığı açıklamada, önlemlerin zamanında alınmadığını belirtti.
İstanbul Tabip Odası, yurttaşları sokağa dökmenini salgın değil algı yönetimi olduğunu ifade etti ve yaşanan kaosa sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Twitter hesabından konuya dair açıklama yayımlayan İstanbul Tabip Odası, şu açıklamada bulundu:
''Pandeminin gerektirdiği önlemleri gerektiği zamanda almayıp kamuoyu beklentisi yükselince alelacele sokağa çıkma yasağı ilan ederek insanları geceyarısı sokağa dökmek. Bunun adı SALGIN yönetimi değil ALGI yönetimi.''
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