İstanbul Valiliği'nden karantina açıklaması

16 Mart 2020 Pazartesi, 13:14





İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 9 Avrupa ülkesinden geleceklerin 14 gün boyunca karantina altında tutulacağını açıkladı. Açıklamada, bu kapsamda kullanılacak yurtların da isimlerine yer verildi.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda’ya “geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen” vatandaşlarımızdan 16 Mart Pazartesi günü (bugün) saat 17.00’ye kadar bulundukları ülkelerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine başvuran vatandaşlarımızın Türkiye’ye dönüşleri 17 Mart Salı günü saat 24.00’e kadar sağlanacaktır.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tedbirleri doğrultusunda Valiliğimiz koordinasyonunda İstanbul’a gelecek vatandaşlarımız 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınacaklardır.

Bu amaçla İstanbul’da misafir edilecek vatandaşlarımız için geçici olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı;

KYK Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu,

KYK Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu

KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu tahsis edilmiştir.

Bu yurtlardaki öğrencilerimiz geçici olarak diğer KYK yurtlarına yerleştirilmektedir

Sağlık Bakanlığımızın ifadesiyle “Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak tehdit o kadar zayıflar.” Anlayışınız, işbirliği ve sabrınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. "















