İstanbul ve Ankara'da da cezaevlerinden tahliyeler başladı

15 Nisan 2020 Çarşamba, 08:02

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tahliyeler başladı.

Hükümlüler, otobüslere bindirilerek cezaevinden ayrıldı. Cezaevi çevresinde ise polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri alınırken, tahliye edilenlerin sosyal mesafe kuralına uydukları ve maske taktıkları görüldü.

İSTANBUL

Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden tahliye edilenler ise otobüslerle dışarı çıkarıldılar.

Cezaevi çevresinde ise yoğun güvenlik önlemleri alındı. İETT Otobüsleri, cezaevi minibüsleri ve HAVATAŞ'a ait otobüsler ile tahliye edilenlerin sosyal mesafe kuralına uyarak maske taktıkları görüldü.

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Kabul edilen yasa kapsamında koronavirüs nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak.

Salgının devam etmesi halinde bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek. Ağır hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitiren hükümlüler de denetimli serbestlikten yararlanacak.

Yasayla birlikte 90 bin tutukluya tahliye yolu açılırken, denetimli serbestlik süresi de bir kereliğine mahsus olarak 3 yıla çıkarılacak. Terör, cinayet, uyuşturucu ve cinsel suçlar ise kapsam dışı bırakılacak.