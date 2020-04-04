İstanbul ve İzmir Valiliklerinden açıklama: "Bedelli askerliği tamamlayanlar terhis belgesiyle ayrılabilecek"

04 Nisan 2020 Cumartesi, 14:56

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur. Terhis belgesi yeterlidir. Terhis olacak askeri almak için özel araç ile gelecek 1 kişinin, oturduğu ilden 'Seyahat İzin Belgesi' alması şartıyla İstanbul'a giriş ve çıkışına izin verilecektir" ifadelerini kullandı.

CENAZELER İÇİN İZİN ALINACAK

Yerlikaya ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı dışında diğer nedenlele vefat eden vatandaşların, cenaze aracı veya ambulans ile memleketlerine sevki için kaymakamlıklar tarafından seyahat izni verileceğini duyurdu.

Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Kovid-19 tanısı dışında diğer nedenlerden dolayı vefat eden vatandaşlarımızın, cenaze aracı veya ambulans ile memleketlerine sevki için kaymakamlıklarımız tarafından seyahat izni verilecektir. Her cenaze için izin verilecek azami sayı 4 kişi ile sınırlandırılmıştır"

İZMİRDEN DE BEDELLİ KARARI

İstanbul'un ardından İzmir Valiliği de bedelli askerlik yapanların terhislerinin ardından kentten ayrılmalarında herhangi bir sakınca bulunmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde zorunlu kamu hizmeti nedeninin parçası durumundaki bedelli askerlik görevinin ifası nedeniyle bulunan ve terhis olması durumunda bulundukları ilde ikametleri olmaması nedeniyle kalamayacak olanların, ilimizden ayrılmalarında bir sakınca yoktur" ifadeleri kullanıldı.



