İstanbul ve Kırklareli’nin ardından 3 ilde daha “Savaşa Hayır” etkinlikleri yasaklandı

05 Mart 2020 Perşembe, 11:13

“SAVAŞA HAYIR” YÜRÜYÜŞLERİ YASAK

İstanbul Valiliği'nin 'Savaşa Hayır' konulu eylem ve etkinlikleri yasaklamasının ardından 4 ilde daha benzer kararlar alındı: Kırklareli, Adana, Aydın, Kilis.

Kırklareli Valiliği’nden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin gerek ülke genelinde gerekse sınır dışında terör örgütlerine karşı operasyonlarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Suriye’de şehit ve gazilerimizin olduğu böylesi hassas bir dönemde, toplumda infial uyandıracak milli, vicdani ve insani değerlere dokunacak, toplumsal iç barışı tehdit edebilecek şekilde ‘savaşa hayır’ gibi konular adı altında miting, yürüyüş, basın açıklaması, imza kampanyası, stant-çadır açma, bildiri, afiş dağıtma gibi eylem ve etkinlikleri gerçekleştirecek şahıslar ile vatandaşlarımız arasında sözlü ve fiziksel provokasyon amaçlı olayların olabileceği dikkate alındığında kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmektedir.”

Bahar Kalkanı Harekatı’na karşı gösterilerin yasaklandığı aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

“Bu bağlamda, ilimiz sınırları dahilinde huzur ve güvenliğin, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, müessif ve provokatif olayların yaşanmaması için, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye'de yürütmekte olduğu askeri operasyonları eleştirmeye veya bu operasyonların sonlandırılması amacıyla kamuoyu oluşturmaya yönelik toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, stant açma, imza toplama, bildiri, broşür dağıtma gibi etkinlikler 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A ve 11/C maddeleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri hükümleri doğrultusunda Valilik makamının 5 Mart 2020 tarihli kararı ile saat 00.01'den itibaren 10 gün süreyle yasaklanmıştır.”

Adana, Kilis ve Aydın Valilikleri de aynı açıklamalarla söz konusu kentlerde her türlü eylem ve etkinliği yasakladılar.